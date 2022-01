Belen | fuga dalla quarantena per una notte di passione | la foto che la incastra | ora si capisce tutto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 gennaio 2022)Rodriguez e Stefano De Martino si ritrovano ancora. Per l'ex compagno la Rodriguez scappa addirittura dai figli. Come mostra in esclusiva il settimanale Oggi. L'argentina era indopo il rientro dalle vacanze, ma ha deciso di passare una serata intera con il suo ex marito Stefano de Martino. E così, nonostante lei abbia appena confessato al figlio di essere single, fa di nuovo coppia non si sa anora in che veste con l'ex. Visto che De Martino è andato a prenderla all'aeroporto. Oggi pubblica tutte lediRodriguez mentre, sabato scorso, entra a tarda sera nella casa milanese dell'ex marito Stefano De Martino. La coppia esceabitazione alle 2 di, per portare il cane a passeggiare nel parco lì vicino. Secondo il settimanale sarebbe un ritorno ...