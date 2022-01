Beautiful Anticipazioni 21 gennaio 2022: Hope frena Thomas "Amo solo Liam!" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 21 gennaio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Thomas deciderà di essere più esplicito con Hope, ma lei frenerà subito le sue avance dichiarandosi innamorata solo di Liam. Leggi su comingsoon (Di giovedì 20 gennaio 2022) Vediamo cosa rivelano ledella Puntata diin onda il 21su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano chedeciderà di essere più esplicito con, ma lei frenerà subito le sue avance dichiarandosi innamoratadi Liam.

Advertising

TwBeautiful : +++ CONTIENE ANTICIPAZIONI AMERICANE +++ Chi scoprirà, prima di tutti, la verità sulla notte di Capodanno di Brook… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni 20 e 21 gennaio 2022 Liam e Steffy momento di passione - #Beautiful #anticipazioni… - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful: Taylor e Sheila, tutto non è come appare - TwBeautiful : +ANTICIPAZIONI ITA+Hope vede Thomas litigare con il manichino, Liam si risveglia a casa di Steffy, dopo aver fatto… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni 20 gennaio: notte di passione per Liam e Steffy -