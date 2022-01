**Bce: minute Consiglio, 'falchi' contrari a rimodulazione e flessibilità acquisti** (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. -(Adnkronos) - Nell'ultima riunione di dicembre del Consiglio direttivo della Bce, "diversi membri hanno mantenuto riserve su alcuni elementi" del nuovo programma di interventi di politica monetaria " affermando che questi aggiustamenti erano "tali da non poter sostenere il pacchetto complessivo". Il dissidio espresso da questi 'falchi' emerge dalle minute della riunione appena diffuse dalla Bce in cui si spiega come "queste riserve riguardavano, in particolare, la ricalibrazione degli acquisti" del programma di acquisti 'normale' (App) e "l'estensione del periodo minimo di reinvestimento"degl interventi fatti nel quadro del programma anti-pandemico (Pepp) " nonché la dichiarazione sulla flessibilità negli acquisti futuri di attività" al di là delle condizioni fissate dall'attuale situazione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. -(Adnkronos) - Nell'ultima riunione di dicembre deldirettivo della Bce, "diversi membri hanno mantenuto riserve su alcuni elementi" del nuovo programma di interventi di politica monetaria " affermando che questi aggiustamenti erano "tali da non poter sostenere il pacchetto complessivo". Il dissidio espresso da questi '' emerge dalledella riunione appena diffuse dalla Bce in cui si spiega come "queste riserve riguardavano, in particolare, la ricalibrazione degli acquisti" del programma di acquisti 'normale' (App) e "l'estensione del periodo minimo di reinvestimento"degl interventi fatti nel quadro del programma anti-pandemico (Pepp) " nonché la dichiarazione sullanegli acquisti futuri di attività" al di là delle condizioni fissate dall'attuale situazione.

