Battuto il Lecce 3-1, Roma ai quarti di finale di Coppa Italia (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Roma è l'ultima squadra a qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Italia. La formazione giallorossa ha Battuto all'OLimpico il Lecce 3-1. La Roma parte bene e ci prova con Veretout ma il Lecce passa con calabresi che di testa batte Rui Patricio; gol convalidato dopo VAR check. Sul finire di prima frazione arriva il pari di Kumbulla. A inizio ripresa prima il palo di Zaniolo e poi i gol di Abraham e Shomurodov che chiudono match e qualificazione.Questo il programma dei quarti in programma il prossimo 9 febbraio: Juventus-Sassuolo, Fiorentina-Atalanta, Milan-Lazio, Roma-Inter. Come per gli ottavi, anche i match dei quarti si giocheranno in formula secca quindi con eliminazione ...

