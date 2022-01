Battlefield 2042: nuova schermata dei punteggi in arrivo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Uno screenshot ci mostra il work-in-progress di quella che sarà la nuova schermata dei punteggi in Battlefield 2042, e non manca molto In seguito a quella che su Steam è un’accoglienza “perlopiù negativa”, il team di sviluppo DICE ha dichiarato di voler provvedere ai problemi di Battlefield 2042 con un aggiornamento che, a quanto pare, include una nuova schermata dei punteggi. Per il momento, la versione 3.2 è live ed include un bilanciamento alla distribuzione dei punti esperienza per Battlefield Portal. Insomma, non si può certo dire che il team abbia battuto la fiacca da quando il periodo festivo è terminato. A testimoniarlo è uno screenshot pubblicato dagli sviluppatori sui canali social ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 gennaio 2022) Uno screenshot ci mostra il work-in-progress di quella che sarà ladeiin, e non manca molto In seguito a quella che su Steam è un’accoglienza “perlopiù negativa”, il team di sviluppo DICE ha dichiarato di voler provvedere ai problemi dicon un aggiornamento che, a quanto pare, include unadei. Per il momento, la versione 3.2 è live ed include un bilanciamento alla distribuzione dei punti esperienza perPortal. Insomma, non si può certo dire che il team abbia battuto la fiacca da quando il periodo festivo è terminato. A testimoniarlo è uno screenshot pubblicato dagli sviluppatori sui canali social ...

Advertising

GiocareOra : Lo sviluppatore si scusa per i problemi in Battlefield 2042 - xeratdragons : Battlefield 2042 accoglierà domani l’update 3.2 - IGNitalia : Battlefield 2042 si aggiorna alla versione 3.2, con un'altra patch in uscita a febbraio. Ecco cosa cambia con i nuo… - infoitscienza : Battlefield 2042, arriva il nuovo update che aggiusterà molti problemi - infoitscienza : Battlefield 2042: update 3.2 in arrivo domani, tanti cambiamenti nel prossimo periodo -