“Basta, l’ho dovuto fare”. Tra Manila e Soleil è gelo al GF Vip: l’ex Miss Italia vuota il sacco con le altre concorrenti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Momenti di crisi nella casa del GF Vip 6. Non c’è dubbio che l’ingresso di Delia Duran abbia creato una nuova frattura all’interno dei due gruppi di vipponi, con Soleil Sorge sempre più lontana da alcune concorrenti, in particolare dall’amica Manila Nazzaro, con la quale ha sempre avuto un bellissimo rapporto. In queste ore l’ex Miss Italia si è sfogata con Miriana, Valeria e Delia e ha avuto parole molto dure nei confronti dell’amica. I problemi sono venuti a galla quando Manila Nazzaro si è avvicinata alla moglie di Alex Belli per conoscerla meglio e darle il suo supporto. Questa vicinanza ha fatto saltare i nervi a Soleil Sorge e l’ha portata ad allontanarsi dall’amica. “Esiste il rispetto, esiste l’ascolto, esiste la comprensione, esiste ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Momenti di crisi nella casa del GF Vip 6. Non c’è dubbio che l’ingresso di Delia Duran abbia creato una nuova frattura all’interno dei due gruppi di vipponi, conSorge sempre più lontana da alcune, in particolare dall’amicaNazzaro, con la quale ha sempre avuto un bellissimo rapporto. In queste oresi è sfogata con Miriana, Valeria e Delia e ha avuto parole molto dure nei confronti dell’amica. I problemi sono venuti a galla quandoNazzaro si è avvicinata alla moglie di Alex Belli per conoscerla meglio e darle il suo supporto. Questa vicinanza ha fatto saltare i nervi aSorge e l’ha portata ad allontanarsi dall’amica. “Esiste il rispetto, esiste l’ascolto, esiste la comprensione, esiste ...

Advertising

elio_vito : No vabbè, io sono cattolico, ma qui si esagera, non è un fake, l’ho ricevuta davvero, la mail per la Santa Messa pe… - RevolutionCher : @JesuisJeru Ma lui fuori ce la porta. Basta solo che lei dica quattro parole: Alessandro non mi piace. L'ho detto. - PietroSiffi : @costa_costa1967 Basta il ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc. Io l’ho fatto e in uno o due giorni arriva la sentenza. - fiordalisoviola : @icantchangesp per me li ironizzava e basta, per questo non l’ho inserito - _d3f3nc3less_ : @lmartinezz11 scusa amoo l'ho visto ora 9. mi preoccupo troppo del giudizio degli altri e il solletico loll 29. non… -