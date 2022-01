Basket | Eurolega 2021-2022 | Milano vola a Mosca per sfidare il CSKA dell’ex Hackett

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Doppio impegno inper l’Olimpiaquesta settimana. La banda di Ettore Messina, dopo aver battuto l’Alba Berlino per 84-76 nel recupero della diciottesima giornata,per affrontare il temibileDaniel(palla a due alle 18:00 ora italiana). Nel match di andata che inaugurava la regular season le Scarpette Rosse regolarono i russi per 84-74 al Forum. L’Armani Exchange vuole calare il tris di vittorie, dopo quella interna contro i tedeschi e quella pesantissima della settimana scorsa al Palau Blaugrana contro il Barcellona (73-75). I meneghini, che devono recuperare ancora tre match (in trasferta contro lo Zalgiris Kaunas e in casa contro Zenit San Pietroburgo ed Unics Kazan), hanno risalito un paio di posizioni in classifica: ...

Doppio impegno in Eurolega per l'Olimpia Milano questa settimana. La banda di Ettore Messina, dopo aver battuto l'Alba Berlino per 84-76 nel recupero della diciottesima giornata, vola a Mosca per affr ...
Martedì sera l'AS Monaco Basket ha dato spettacolo all'Astroballe stracciando l'ASVEL 100 a 75. Per la prima volta in questa stagione, l'ASVEL ha ...