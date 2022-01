Basket: Brescia travolge Pesaro nel recupero della 15a giornata di Serie A con percentuali altissime (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Germani Brescia domina, senza mezzi termini, il recupero della 15a giornata di Serie A 2021-2022 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro. 110-78: questo il larghissimo divario tra le due squadre, frutto di una prova eccezionale da parte degli uomini di Alessandro Magro, che tirano con il 62.5% da due e il 50% da tre. Una serata di grazia, questa, nella quale spiccano sei uomini in doppia cifra, tre dei quali, Amedeo della Valle, Naz Mitrou-Long e Mike Cobbins, a quota 18 punti. A Pesaro non possono bastare i 15 di Doron Lamb e Carlos Delfino. della partita c’è (quasi) poco da raccontare, nel senso che si decide praticamente subito con un primo quarto che lascia immediatamente capire quali siano le intenzioni del club di casa. ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Germanidomina, senza mezzi termini, il15adiA 2021-2022 contro la Carpegna Prosciutto. 110-78: questo il larghissimo divario tra le due squadre, frutto di una prova eccezionale da parte degli uomini di Alessandro Magro, che tirano con il 62.5% da due e il 50% da tre. Una serata di grazia, questa, nella quale spiccano sei uomini in doppia cifra, tre dei quali, AmedeoValle, Naz Mitrou-Long e Mike Cobbins, a quota 18 punti. Anon possono bastare i 15 di Doron Lamb e Carlos Delfino.partita c’è (quasi) poco da raccontare, nel senso che si decide praticamente subito con un primo quarto che lascia immediatamente capire quali siano le intenzioni del club di casa. ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Serie A: Brescia non si ferma più. Pesaro va k.o #LBA - Gazzetta_it : Serie A: Brescia non si ferma più. Pesaro va k.o #LBA - gfranco64 : RT @bball_evo: LBA ???? FINAL EIGHT ?? - Teste di serie ufficiali 1) Olimpia Milano 2) Virtus Bologna 3) 4) 5) Pallacanestro Brescia 6) Dertho… - bball_evo : LBA ???? FINAL EIGHT ?? - Teste di serie ufficiali 1) Olimpia Milano 2) Virtus Bologna 3) 4) 5) Pallacanestro Brescia… - Luxgraph : Serie A, Brescia vince ancora. Battuta Pesaro 110-78 -