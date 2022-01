Baroni | «Abbiamo giocato con coraggio | quello che volevamo»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Coachha parlato al termine della sfida di Coppa Italia tra il suo Lecce e la Roma di Mourinho che si è imposta per 3-1 Decisamente soddisfattomalgrado la sconfitta del suo Lecce contro la Roma. Queste le parole del tecnico salentino ai microfoni di Mediaset: GIUDIZIO – «Mi è piaciuto l’approccio e l’atteggiamento, sono contento. I ragazzi giovani stanno venendo fuori bene dopo un inizio difficoltoso, ma la squadra haconed èche». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le dichiarazioni di Marco Baroni dopo Roma-Lecce 3-1: "Fatta la gara che volevamo", ha detto ai microfoni di Mediaset ...Il tecnico del Lecce ha detto la sua nel dopogara del match dell'Olimpico. "Ho visto un bel match ed buona prestazione da parte dei miei, nonostante ci trovassimo di fronte una squadra fortissima con ...