Barbie x Balmain: ecco i nuovi accessori ed NFT esclusivi! (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al via la collaborazione Barbie x Balmain, che porta nuovi accessori e una serie di NFT esclusivi! Mattel annuncia il lancio di una partnership dinamica e senza precedenti tra il marchio Barbie e il marchio francese di moda lusso Balmain. Sviluppata per celebrare l’impatto che Barbie e Balmain hanno insieme sulla moda e sulla cultura in senso più ampio, i due brand hanno lanciato una nuova collezione globale di moda e accessori prêt-à-porter. La collaborazione segna anche l’ingresso di Barbie nel mondo dell’arte digitale, per la prima volta nella sua storia. Insieme, le due entità stanno lanciando tre NFT unici di avatar di Barbie e Ken. Caratterizzati dai look completi di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al via la collaborazione, che portae una serie di NFTMattel annuncia il lancio di una partnership dinamica e senza precedenti tra il marchioe il marchio francese di moda lusso. Sviluppata per celebrare l’impatto chehanno insieme sulla moda e sulla cultura in senso più ampio, i due brand hanno lanciato una nuova collezione globale di moda eprêt-à-porter. La collaborazione segna anche l’ingresso dinel mondo dell’arte digitale, per la prima volta nella sua storia. Insieme, le due entità stanno lanciando tre NFT unici di avatar die Ken. Caratterizzati dai look completi di ...

tuttoteKit : #Barbie x #Balmain: ecco i nuovi accessori ed NFT esclusivi! #Mattel #tuttotek - CommtoAction : La moda non ha genere??? Balmain e Barbie hanno lanciato un forte messaggio.?? Qual è questo segnale forte lancia… - GinaLawriw : Balmain: una collezione no gender per la Barbie (e per le persone) - trist3payasa : Uhmmmm balmain x barbie uhmmmmm pienso - VanityFairIt : Balmain, GCDS e Blumarine: le griffe si sono alleate con tre icone cool per bambine di ogni età generando capsule c… -