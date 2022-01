Balotelli torna in Premier League?: il Newcastle sulle tracce di Super Mario (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mario Balotelli torna in Premier League?.L’indiscrezione è stata lanciata dal tabloid britannico Daily Star, secondo il quale l’attaccante italiano, dopo Manchester City e Liverpool, potrebbe vestire la maglia del Newcastle, che pare essersi mosso concretamente presentando un’offerta ufficiale ai turchi dell’ Adana Demisporn dove attualmente milita. Balotelli torna in Premier League?: il Newcastle ci prova? Super Mario attualmente milita in Turchia, nell’ Adana Demisporn, allenato da Vincenzo Montella, e si e’ già fatto notare a suon di gol e prestazioni importanti. Presto, però, potrebbe valutare l’opportunità di tornare in uno dei più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 gennaio 2022)in?.L’indiscrezione è stata lanciata dal tabloid britannico Daily Star, secondo il quale l’attaccante italiano, dopo Manchester City e Liverpool, potrebbe vestire la maglia del, che pare essersi mosso concretamente presentando un’offerta ufficiale ai turchi dell’ Adana Demisporn dove attualmente milita.in?: ilci prova?attualmente milita in Turchia, nell’ Adana Demisporn, allenato da Vincenzo Montella, e si e’ già fatto notare a suon di gol e prestazioni importanti. Presto, però, potrebbe valutare l’opportunità dire in uno dei più ...

Advertising

infoitsport : Torna Balotelli: conferma dall'Inghilterra e annuncio del presidente - news24_inter : #Balotelli torna in Premier? Il presidente del Newcastle - sowmyasofia : Balotelli torna in Premier League?: il Newcastle sulle tracce di Super Mario - DIRETTADCM : #Balotelli torna in Premier League? ?? - infoitsport : Mario Balotelli torna in una big? La clamorosa offerta (milionaria): così si riprende anche la Nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli torna Mario Balotelli torna in una big? La clamorosa offerta (milionaria): così si riprende anche la Nazionale Balotelli, 31 anni, ha già giocato con Manchester City e Liverpool oltremanica e 'SuperMario' è nella lista degli obiettivi della nuova proprietà saudita, che vuole rilanciare il club ai vertici del ...

Torna Balotelli: conferma dall'Inghilterra e annuncio del presidente Mario Balotelli ©LaPresseIl Newcastle United, conferma 'Daily Star', starebbe inseguendo l'ex attaccante di Manchester City e Liverpool. Il ricco club inglese vorrebbe ingaggiarlo per proseguire l'...

Torna Balotelli: conferma dall'Inghilterra e annuncio del presidente Arrivano novità dall’Inghilterra sul ritorno di Balotelli, c’è l’annuncio del presidente dell’Adana Demirspor. Il Newcastle pensa a Mario Balotelli. LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Contatti Newcastle-Fiorenti ...

Balotelli ha ricevuto un'offerta irrinunciabile: l'annuncio del suo Presidente Balotelli, Demirspor, Newcastle. La squadra interessata. “Chiamarsibomber” riporta come il presidente della squadra turca abbia ricevuto un’offerta da parte del Newcastle. Mario Balotelli potrebbe cam ...

, 31 anni, ha già giocato con Manchester City e Liverpool oltremanica e 'SuperMario' è nella lista degli obiettivi della nuova proprietà saudita, che vuole rilanciare il club ai vertici del ...Mario©LaPresseIl Newcastle United, conferma 'Daily Star', starebbe inseguendo l'ex attaccante di Manchester City e Liverpool. Il ricco club inglese vorrebbe ingaggiarlo per proseguire l'...Arrivano novità dall’Inghilterra sul ritorno di Balotelli, c’è l’annuncio del presidente dell’Adana Demirspor. Il Newcastle pensa a Mario Balotelli. LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Contatti Newcastle-Fiorenti ...Balotelli, Demirspor, Newcastle. La squadra interessata. “Chiamarsibomber” riporta come il presidente della squadra turca abbia ricevuto un’offerta da parte del Newcastle. Mario Balotelli potrebbe cam ...