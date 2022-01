AXA Italia è Top Employer 2022 (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - - Per il secondo anno consecutivo il Gruppo AXA Italia ottiene il prestigioso riconoscimento di Top Employer. - Alla base della certificazione, politiche di gestione risorse umane eccellenti, centralità del benessere dei collaboratori a 360°, programmi di formazione e welfare all'avanguardia, una cultura basata su Inclusion e Diversity e strategie CSR distintive sul mercato. - Giacomo Gigantiello, CEO AXA Italia: “Questa certificazione ci stimola ulteriormente a proseguire nel percorso avviato da anni e basato sulla convinzione che il successo di un'impresa parta dal mettere al centro le persone che la compongono. Abbiamo costruito una cultura basata su principi di empatia, ascolto, dialogo, rispetto e gentilezza, che sono alla base dell'empowerment”. - Simone Innocenti, Direttore HR e Organization del Gruppo AXA ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - - Per il secondo anno consecutivo il Gruppo AXAottiene il prestigioso riconoscimento di Top. - Alla base della certificazione, politiche di gestione risorse umane eccellenti, centralità del benessere dei collaboratori a 360°, programmi di formazione e welfare all'avanguardia, una cultura basata su Inclusion e Diversity e strategie CSR distintive sul mercato. - Giacomo Gigantiello, CEO AXA: “Questa certificazione ci stimola ulteriormente a proseguire nel percorso avviato da anni e basato sulla convinzione che il successo di un'impresa parta dal mettere al centro le persone che la compongono. Abbiamo costruito una cultura basata su principi di empatia, ascolto, dialogo, rispetto e gentilezza, che sono alla base dell'empowerment”. - Simone Innocenti, Direttore HR e Organization del Gruppo AXA ...

