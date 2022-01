Avete riconosciuto la bimba in foto? Ha condotto Sanremo insieme a Piero Chiambretti

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Riconoscete la bambina di questa? Ora è una bravissima attrice e conduttrice televisiva. Ecco di chi stiamo parlando. Il viso è pressoché lo stesso, così come i capelli e gli occhi scuri sono identici a ora. Eppure, di primo acchito non è facile riconoscere questa bambina che attualmente è in onda ogni giorno in tv con un suo programma. Conduttrice televisiva e attrice da piccola – Immagine presa dal suo profilo ufficiale di InstagramHa origini pugliesi, ma vive lontano dalla sua famiglia di origine per lavoro. Ha una figlia di nome Alice ed è amatissima dal pubblico del piccolo schermo. Ecco di chi stiamo parlando nel dettaglio. Bianca Guaccero: l’attrice pugliese alla conquista del piccolo schermo Bianca Guaccero a Detto Fatto – Immagine presa dal profilo ufficiale di Instagram dell’attriceBianca Guaccero nasce a Bitonto e dalla Puglia emigra ...

Le sue opere sono assurte allo status di cult Lo hanno chiamato in mille modi, descritto in molti di più. Ma probabilmente (come sempre accade) non ci sono mai state parole in grado di descriverlo ...