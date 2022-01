Austria, lotteria per i vaccinati: in palio premi da 500 euro (Di giovedì 20 gennaio 2022) Più ne dettaglio, - riferisce TgCom24 - sia i vaccinati che coloro che si vaccineranno per la prima volta avranno un biglietto per ogni dose e un biglietto su 10 vincerà 500 euro in voucher. Non è ... Leggi su isnews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Più ne dettaglio, - riferisce TgCom24 - sia iche coloro che si vaccineranno per la prima volta avranno un biglietto per ogni dose e un biglietto su 10 vincerà 500in voucher. Non è ...

Advertising

direpuntoit : L'#Austria ha deciso di permettere di partecipare alla #lotteria solo ai #vaccinati contro il #COVID19. - Jammasrl : #AttualitàSX #Lotterie Austria. Una lotteria solo per i vaccinati, in palio buoni spesa da 500 euro - isNews_it : Austria, lotteria per i vaccinati: in palio premi da 500 euro - - PressGiochi : Austria: una lotteria nazionale per incentivare le vaccinazioni: - arquer12 : RT @ImolaOggi: ??Austria: lotteria riservata agli inoculati, in palio buoni da 500 euro -