Austria, il Parlamento approva l’obbligo vaccinale per gli over 18: in vigore da febbraio, sarà applicato da metà marzo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Parlamento Austriaco ha approvato l’obbligo vaccinale con una larga maggioranza: i deputati hanno votato 137 a favore, 33 contro. È il primo Paese in Europa a scegliere questa misura. l’obbligo si applicherà a tutti i residenti in Austria con età pari o superiore a 18 anni. Sono previste esenzioni per le persone in gravidanza, che per motivi medici non possono essere vaccinate o che si sono riprese da un’infezione da coronavirus negli ultimi sei mesi. La coalizione di governo del cancelliere Karl Nehammer ha collaborato con due dei tre partiti di opposizione in Parlamento. L’applicazione dell’obbligo è prevista dalla metà di marzo, nonostante l’entrata in vigore a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilco hatocon una larga maggioranza: i deputati hanno votato 137 a favore, 33 contro. È il primo Paese in Europa a scegliere questa misura.si applicherà a tutti i residenti incon età pari o superiore a 18 anni. Sono previste esenzioni per le persone in gravidanza, che per motivi medici non possono essere vaccinate o che si sono riprese da un’infezione da coronavirus negli ultimi sei mesi. La coalizione di gno del cancelliere Karl Nehammer ha collaborato con due dei tre partiti di opposizione in. L’applicazione delè prevista dalladi, nonostante l’entrata ina ...

Advertising

TgLa7 : L'#Austria approva obbligo vaccinazione, primo paese in Ue. Il via libera dal Parlamento dopo ore di dibattito in a… - GiacintoBruno20 : RT @LaStampa: Austria, Parlamento approva l’obbligo vaccinale. In Francia Super Green Pass dal 2 febbraio - carella72 : RT @TgLa7: L'#Austria approva obbligo vaccinazione, primo paese in Ue. Il via libera dal Parlamento dopo ore di dibattito in aula https://t… - callmefree1 : RT @TgLa7: L'#Austria approva obbligo vaccinazione, primo paese in Ue. Il via libera dal Parlamento dopo ore di dibattito in aula https://t… - EdoardoQuaquini : RT @TgLa7: L'#Austria approva obbligo vaccinazione, primo paese in Ue. Il via libera dal Parlamento dopo ore di dibattito in aula https://t… -