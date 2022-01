Aumentano le prime dosi degli over 50: l'obbligo vaccinale funziona (Di giovedì 20 gennaio 2022) cC’è un rallentamento dei contagi e anche dei ricoveri, ma Aumentano i decessi per il Covid. La noivtà è però che l’obbligo spinge le vaccinazioni, anche quelle di chi ha meno di 50 anni. Infatti le prime... Leggi su europa.today (Di giovedì 20 gennaio 2022) cC’è un rallentamento dei contagi e anche dei rici, mai decessi per il Covid. La noivtà è però che l’spinge le vaccinazioni, anche quelle di chi ha meno di 50 anni. Infatti le...

Advertising

telodogratis : Aumentano le prime dosi degli over 50: l’obbligo vaccinale funziona - marcoluci1 : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, aumentano le prime dosi tra gli over 50. Gimbe: «Crescita del 28% in una settimana, salgono anche i decessi» h… - Gazzettino : Effetto vaccini, aumentano le prime dosi tra gli over 50. Gimbe: «Crescita del 28% in una settimana» - maiocchirosanna : @confundustria Ho capito, staranno esagerando, non vi sono dubbi, però, facciamo 2 conti...aumentano i costi delle… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, aumentano le prime dosi tra gli over 50. Gimbe: «Crescita del 28% in una settimana, salgono anche i decessi» h… -