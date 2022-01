Atletica, legale Jacobs: “Società di Fedez? Venuta meno la fiducia” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Marcell Jacobs ha deciso di rescindere il contratto con Doom, l’agenzia di Fedez, che curava l’immagine del campione olimpico dei 100 metri. La decisione del velocista azzurro ha scatenato la reazione dell’agenzia, che ha già presentato ricorso. “Abbiamo ricevuto il ricorso – spiega Fabio Ventura, uno dei legali di Jacobs, ai microfoni dell’Adnkronos -. Questa iniziativa della Doom ci ha stupito, visto che sono stati fatti diversi tentativi perché avvenisse tutto con modalità assolutamente diverse. C’era la volontà di tentare di non mettere fine a questo rapporto in questo modo. Da parte nostra c’era la disponibilità a trovarci d’accordo. Inoltre è stato anche fatto un tentativo di andare avanti insieme, ma non ci si è trovati“. “Inoltre si trattava di un contratto di consulenza e affiancamento quindi a maggior ragione questo tipo di ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Marcellha deciso di rescindere il contratto con Doom, l’agenzia di, che curava l’immagine del campione olimpico dei 100 metri. La decisione del velocista azzurro ha scatenato la reazione dell’agenzia, che ha già presentato ricorso. “Abbiamo ricevuto il ricorso – spiega Fabio Ventura, uno dei legali di, ai microfoni dell’Adnkronos -. Questa iniziativa della Doom ci ha stupito, visto che sono stati fatti diversi tentativi perché avvenisse tutto con modalità assolutamente diverse. C’era la volontà di tentare di non mettere fine a questo rapporto in questo modo. Da parte nostra c’era la disponibilità a trovarci d’accordo. Inoltre è stato anche fatto un tentativo di andare avanti insieme, ma non ci si è trovati“. “Inoltre si trattava di un contratto di consulenza e affiancamento quindi a maggior ragione questo tipo di ...

