Athletic Bilbao-Barcellona stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Copa del Rey 2021/2022 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo la sconfitta subita in finale di Supercoppa contro il Real Madrid, l’Athletic Bilbao ospiterà questa sera il Barcellona nella sfida valida per gli ottavi di finale della Copa del Rey 2021/2022. La formazione di Xavi ha vinto 1-2 in casa del Llinares nello scorso turno, mentre i padroni di casa arrivano dallo 0-2 in casa del Mancha che gli ha permesso di conquistare l’accesso agli ottavi. Il match non verrà trasmesso in diretta TV da nessuna emittente italiana. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo la sconfitta subita in finale di Supercoppa contro il Real Madrid, l’ospiterà questa sera ilnella sfida valida per gli ottavi di finale delladel Rey. La formazione di Xavi ha vinto 1-2 in casa del Llinares nello scorso turno, mentre i padroni di casa arrivano dallo 0-2 in casa del Mancha che gli ha permesso di conquistare l’accesso agli ottavi. Il match non verrà trasmesso inTV da nessuna emittente italiana. SportFace.

