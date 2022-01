(Di giovedì 20 gennaio 2022) . Il capitano del Torino entra nei radar della Dea Stando a quanto riferito da Il Giorno l’avrebbe messo nel mirino Andreain caso di addio a gennaio di Duvan. La Dea non vorrebbe cedere il centravanti colombiano ma il pressing del Newcastle è forte e l’addio un’ipotesi tenuta in considerazione dalla dirigenza nerazzurra sulla base di 40-45 milioni. Nel caso partire l’assalto al capitano del Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Giorno_Bergamo : Calciomercato Atalanta: Gosens valuta la maxi offerta del Newcastle - vivoperlinter : #AtalantaInter, #Inzaghi valuta un paio di cambi - f_torrente01 : Il Bologna è sulle tracce di Amed Diallo, attaccante ex Atalanta, oggi in forza al Manchester United. Si valuta la… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta valuta

IL GIORNO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, siBelotti come sostituto di Zapata: ultime. Il capitano del Torino entra nei radar della Dea Stando a quanto riferito da Il Giorno l'avrebbe messo nel mirino Andrea Belotti ...Non sta spingendo per l'addio maanche delle opzioni diverse perché con il rientro in campo dell'exRomero corre il rischio di giocare meno da qui al termina della stagione. I club ...Se la proposta di 40 milioni di euro arriverà, insieme alla garanzia di acquisto definitivo da parte del Newcastle (e non prestito con diritto di riscatto), l'affare potrebbe già chiudersi a gennaio F ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Atalanta, si valuta Belotti come sostituto di Zapata: ultime. Il capitano del Torino entra nei radar della Dea Stando a quanto riferito da Il Giorno l’A ...