Assolto Marco Di Lauro: per i giudici non è il mandante dell'omicidio della vittima innocente Attilio Romanò

Arriva un'altra assoluzione per Marco Di Lauro. Latitante dal 2004 al 2019 e quarto figlio del boss Paolo Di Lauro, storico capo del clan di Secondigliano e Scampia, Marco di Lauro venne indicato nel 2010 da un collaboratore di giustizia come il mandante di quattro omicidi. Oggi si conlcude l'iter giudiziario nei confronti di "F4?

