Assicurazioni - RCI sceglie Axa per le sue soluzioni finanziarie

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Axail nuovo partner assicurativo di RCI, la finanziaria del gruppo Renault per i i tre brand della società: Renault, appunto, Nissan e Dacia. L'accordo prevede una vasta gamma diassicurative applicabili a tutti i parchi auto con contratti di finanziamento, leasing e noleggio. "Sono molto fiero del lavoro svolto in questi mesi e che ha portato a questa nuova e importante collaborazione. Questa partnership ha un forte valore strategico perché in prospettiva consentirà di dare nuove risposte a trend emergenti nel settore della mobilità, per un'esperienza cliente sempre più innovativa e vicina alle reali esigenze delle persone", ha dichiarato Giacomo Gigantiello, ceo del Gruppo assicurativo francese in Italia, a cui ha fatto eco Pascal Pozzoli, ceo di RCI Banque Italia, la captive della Casa guidata da Luca De Meo: "Il prodotto ...