Assicurazione sugli infortuni: ecco come valutarla (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quando ci si ritrova a valutare una polizza assicurativa sugli infortuni, sono numerosi gli aspetti che è importante prendere in considerazione per capire se il prodotto su cui si sta riflettendo è realmente interessante e meritevole di attenzione. Sono tre, in particolare, i parametri su cui è bene concentrarsi: l’invalidità permanente, la franchigia fissa e la franchigia assorbibile. Per un calcolo reale dell’importo del risarcimento è possibile fare riferimento a due tipi di tabelle, che devono essere identificate nel momento in cui il contratto di Assicurazione sugli infortuni viene sottoscritto: la tabella ANIA, che è l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, e la tabella INAIL, che è l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quando ci si ritrova a valutare una polizza assicurativa, sono numerosi gli aspetti che è importante prendere in considerazione per capire se il prodotto su cui si sta riflettendo è realmente interessante e meritevole di attenzione. Sono tre, in particolare, i parametri su cui è bene concentrarsi: l’invalidità permanente, la franchigia fissa e la franchigia assorbibile. Per un calcolo reale dell’importo del risarcimento è possibile fare riferimento a due tipi di tabelle, che devono essere identificate nel momento in cui il contratto diviene sottoscritto: la tabella ANIA, che è l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, e la tabella INAIL, che è l’Istituto Nazionalecontro glisul ...

Advertising

RagDiabolik : @LaraRungs @petauromannaro @AretusaMoro Come il ricattato che può scegliere di non pagare l'assicurazione sugli inc… - mariamasi14 : C'è una nella pubblicità della'assicurazione Inail che si asciuga i capelli e ha il ferro da stiro acceso. Più che… - AndreRao4 : @vmoney_it Potreste pensare a un piano, anche a pagamento, che preveda un cashback EQUO sugli acquisti e magari anc… - linuxiano2022 : @Corriere Sempre per gli intelligentoni Pro Draghi nel Quebec si paga un'assicurazione di per le spese sanitarie no… -