Assegno unico universale per i figli, quando avverranno i pagamenti: il calendario dell'Inps (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'Assegno unico universale per i figli può essere richiesto a partire dal 1° gennaio 2022. Sostituirà numerosi sussidi rivolti in precedenza al sostegno delle famiglie. L'Inps ha comunicato le date entro cui saranno effettuati i versamenti degli assegni, in base alla presentazione delle domande: ecco il calendario. Assegno unico per i figli, tutte le date in cui si riceveranno i pagamenti L'Assegno unico universale per i figli è una misura di sostegno alle famiglie e può essere richiesta a partire dal settimo mese di gravidanza fino alla maggiore età del figlio. In alcuni casi è possibile ottenerla fino ai 21 anni del figlio a ...

