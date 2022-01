Ascolti tv 19 gennaio 2022 | Coppa Italia | un bell’affare per Mediaset

(Di giovedì 20 gennaio 2022)tv: la partita su Canale5 davanti a Chi l’ha visto? e al film di Rai1 Si sta rivelando un grande affare laper, che da quest’anno ha i diritti in chiaro. E per la seconda serata consecutiva Canale5 vince la gara deglitv delle reti generaliste grazie a una partita di ottavi di finale della. Infatti, ieri sera Inter-Empoli, partita vinta dai nerazzurri ai supplementari, ha registrato il 17,18% di share media con 3,829 milioni di tifosi collegati. La sera prima il match Juventus-Sampdoria aveva raccolto il 16,8% e 4 milioni, mentre settimana scorsa la finale di Supertra Inter e Juventus aveva fatto il 33,18% e 7,8 milioni. Medaglia d’argento per Chi l’ha visto? su Rai3 con l’11,96% e 2,416 milioni di telespettatori. ...

Advertising

fabiofabbretti : #Forum passa spesso inosservato ma nel daytime di Canale 5 è una garanzia a prescindere da traino, concorrenza, maz… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 19 gennaio 2022: Coppa Italia, un bell’affare per Mediaset. Inter-Empoli 17,18%, “Chi l’ha visto?” 11,96… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 19 gennaio 2022: Coppa Italia, un bell’affare per Mediaset. Inter-Empoli 17,18%, “Chi l’ha visto?” 11,96… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Mercoledì 19 gennaio 2022. Inter-Empoli al 17,2%, Chi l’ha visto? al 12%, male Rai1 - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: La Coppa Italia vince senza sforzi (17.2%), Sciarelli (12%) batte il film flop di Rai1 (10.8%) -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti gennaio

tv mercoledì 192022: access prime time e preserale Rai Uno: I soliti ignoti " Il ritorno ha conquistato spettatori (%). Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di ...... La7 Non è l'Arena condotto da Massimo Giletti : Tv8 Bruno Barbieri: 4 Hotel condotto da Bruno Barbieri : Nove Wild Teens Contadini in erba :tv mercoledì 192022: Access Prime Time ...Durante la terza puntata di ieri sera di Back to School i concorrenti erano:. Coppa Italia, oggi in tv: chi gioca stasera? Ecco gli ascolti tv di ieri martedì 18 gennaio 2022: chi ha vinto la sfida de ...Il Mipaaf convoca le associazioni di rappresentanza degli ippodromi a Roma venerdì 21 gennaio, sul tavolo stanziamenti, Direzione generale dell’ippica e tempi di pagamento.