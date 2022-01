Arsenal-Liverpool stasera in tv: orario, canale e diretta streaming ritorno Carabao Cup 2021/2022 (Di giovedì 20 gennaio 2022) All’Emirates Stadium torna la grande sfida tra Arsenal e Liverpool. A distanza di una settimana dall’ultimo incontro, le due formazioni si sfideranno per conquistare l’accesso alla finale della Carabao Cup 2021/2022. Nel match di andata ad Anfield fu pareggio a reti bianche, ma con i Reds nettamente superiori agli avversari. Appuntamento alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) All’Emirates Stadium torna la grande sfida tra. A distanza di una settimana dall’ultimo incontro, le due formazioni si sfideranno per conquistare l’accesso alla finale dellaCup. Nel match di andata ad Anfield fu pareggio a reti bianche, ma con i Reds nettamente superiori agli avversari. Appuntamento alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso ine in esclusiva su DAZN. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #CarabaoCup #ArsenalLiverpool stasera in tv: orario, canale e diretta streaming ritorno - infobetting : Pronostici di oggi 20 gennaio, Roma, Arsenal, Liverpool, Barcellona e Real Madrid - zazoomblog : EFL Arsenal vs Liverpool: pronostico e possibili formazioni - #Arsenal #Liverpool: #pronostico - sportli26181512 : #Arsenal-#Liverpool, occhio agli ultimi 15': Ritorno delle semifinali di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. Tut… - Luxgraph : Arsenal-Liverpool, emozioni... fino in fondo -