Arsenal-Liverpool (0-2): analisi tattica e considerazioni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Grazie ad una doppietta di Diogo Jota, il Liverpool batte l’Arsenal e conquista la sua tredicesima finale di coppa di lega. Gli uomini di Klopp superano l’ostacolo del fattore campo, dopo le polemiche dei giorni scorsi, con una prestazione da grande squadra. Ora dovranno contendersi il trofeo a Wembley contro il Chelsea il 27 febbraio. I gunners escono invece ridimensionati ancora una volta dal confronto contro una big. Andiamo però subito al sodo a scoprire, attraverso la nostra analisi tattica, quelle che sono state le situazioni più importanti di questo Arsenal-Liverpool. Mettetevi comodi e godetevi il viaggio, iniziando dalle formazioni iniziali. La squadra di Arteta viene presentata sulla carta con un 4-3-3. In porta c’è Ramsdale, protetto da Tierney, Gabriel, White e dal ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Grazie ad una doppietta di Diogo Jota, ilbatte l’e conquista la sua tredicesima finale di coppa di lega. Gli uomini di Klopp superano l’ostacolo del fattore campo, dopo le polemiche dei giorni scorsi, con una prestazione da grande squadra. Ora dovranno contendersi il trofeo a Wembley contro il Chelsea il 27 febbraio. I gunners escono invece ridimensionati ancora una volta dal confronto contro una big. Andiamo però subito al sodo a scoprire, attraverso la nostra, quelle che sono state le situazioni più importanti di questo. Mettetevi comodi e godetevi il viaggio, iniziando dalle formazioni iniziali. La squadra di Arteta viene presentata sulla carta con un 4-3-3. In porta c’è Ramsdale, protetto da Tierney, Gabriel, White e dal ...

