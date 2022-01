Arsenal ko, Liverpool in finale coppa di Lega (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Liverpool ha battuto 2 - 0 l'Arsenal a Londra nel ritorno della semifinale di coppa di Lega inglese e, dopo lo 0 - 0 dell'andata ad Anfield Road, si è qualificato per la finale del 27 febbraio, ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilha battuto 2 - 0 l'a Londra nel ritorno della semididiinglese e, dopo lo 0 - 0 dell'andata ad Anfield Road, si è qualificato per ladel 27 febbraio, ...

Advertising

Fprime86 : RT @CorSport: #CarabaoCup, #Liverpool in finale grazie a #DiogoJota: #Arsenal ko ?? - infoitsport : Coppa di Lega Inglese, Liverpool in finale. 0-2 all’Arsenal con Jota - news24_inter : Il #Liverpool vola in finale ?? - CorSport : #CarabaoCup, #Liverpool in finale grazie a #DiogoJota: #Arsenal ko ?? - CalcioPillole : Coppa di Lega Inglese, Liverpool in finale. 0-2 all'Arsenal con Jota #CarabaoCup -