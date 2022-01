Arbitri Serie A, Milan-Juve a Orsato: tutte le designazioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Arbitri Serie A, Milan Juve a Orsato: tutte le designazioni. I direttori di gara per la 22esima giornata di ritorno Arbitri Serie A, il designatore Rocchi ha fatto le sue scelte. Milan-Juve a Orsato: tutte le designazioni. H. VERONA – BOLOGNA Venerdì 21/01 h. 20.45 GARIGLIO CECCONI – LOMBARDO IV: MARCENARO VAR: GIACOMELLI AVAR: ROSSI C. GENOA – UDINESE Sabato 22/01 h. 15.00 DOVERI BINDONI – MACADDINO IV: SANTORO VAR: DI PAOLO AVAR: PAGNOTTA INTER – VENEZIA Sabato 22/01 h. 18.00 MARCHETTI LOMBARDI – DEI GIUDICI IV: MINELLI VAR: MAZZOLENI AVAR: ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022)A,le. I direttori di gara per la 22esima giornata di ritornoA, il designatore Rocchi ha fatto le sue scelte.le. H. VERONA – BOLOGNA Venerdì 21/01 h. 20.45 GARIGLIO CECCONI – LOMBARDO IV: MARCENARO VAR: GIACOMELLI AVAR: ROSSI C. GENOA – UDINESE Sabato 22/01 h. 15.00 DOVERI BINDONI – MACADDINO IV: SANTORO VAR: DI PAOLO AVAR: PAGNOTTA INTER – VENEZIA Sabato 22/01 h. 18.00 MARCHETTI LOMBARDI – DEI GIUDICI IV: MINELLI VAR: MAZZOLENI AVAR: ...

