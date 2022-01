Antonella Mosetti, battuta al veleno contro Montano ” … il nulla …” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Antonella Mosetti la conosciamo per essere una nota showgirl italiana, la quale ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo ormai diversi anni fa quando è approdata a Non è la Rai. Erano esattamente gli anni ’90 quando Antonella ha messo al mondo la figlia Asia Nucciatelli che abbiano avuto modo di conoscere quando mamma e figlia hanno preso parte al Grande fratello vip qualche anno fa. Antonella è diventata mamma quando era davvero una ragazzina. Quando ha sposato il padre di sua figlia, entrambi erano molto giovani, ciò nonostante è stata una storia molto importante per la Mosetti che è rimasta insieme a lui per circa 8 anni. Antonella Mosetti e Alex Nucciatelli, una storia d’amore durata 8 anni Il matrimonio si è celebrato il 25 luglio 1995 nella ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 gennaio 2022)la conosciamo per essere una nota showgirl italiana, la quale ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo ormai diversi anni fa quando è approdata a Non è la Rai. Erano esattamente gli anni ’90 quandoha messo al mondo la figlia Asia Nucciatelli che abbiano avuto modo di conoscere quando mamma e figlia hanno preso parte al Grande fratello vip qualche anno fa.è diventata mamma quando era davvero una ragazzina. Quando ha sposato il padre di sua figlia, entrambi erano molto giovani, ciò nonostante è stata una storia molto importante per lache è rimasta insieme a lui per circa 8 anni.e Alex Nucciatelli, una storia d’amore durata 8 anni Il matrimonio si è celebrato il 25 luglio 1995 nella ...

Advertising

ParliamoDiNews : Antonella Mosetti e l`ex marito: dolcezze e stoccata affilata a Montano #antonella #mosetti #marito #dolcezze… - VJimmyV : @bbqgrillfinger Aspetta sono cogliona pensavo fosse un dm temporaneo, forse con le storie non succede niente altrim… - Pessiolino : RT @__andy93_: Alexa play “circo” by Antonella Mosetti #jeru #jessvip #gfvip - __andy93_ : Alexa play “circo” by Antonella Mosetti #jeru #jessvip #gfvip - Vincenzinocoan2 : RT @dea_channel: buon pomeriggio con la divina Antonella Mosetti ???????????? -