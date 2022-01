Anticipazioni Amici puntata di Domenica 23 Gennaio

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Oggi è stata registrata ladiche verrà mandata in onda23alle ore 14 su Canale 5. Sarà un appuntamento più sereno quello con il talent show questa settimana, perché non ci sarà la strage che è accadutascorsa ma una sola eliminata. Ecco i dettagli. L’eliminata delladiDa quando Rudy Zerbi ha voluto l’eliminazione dell’ultima persona nella classifica settimanale già diversi allievi sono stati fatti fuori. Questa volta tocca a Rea, la cantautrice bolognese e a volerlo è proprio Rudy in persona. La classe mostra grande vicinanza e commozione per l’uscita della ragazza, ma Maria De Filippi la consola: ha solo 18 anni e avrà tutto il tempo di prendersi la sua rivincita e affermarsi come accadde con Ultimo, che fu ...

Cosa è successo nella registrazione di oggi, mercoledì 19 gennaio: un cantante ha lasciato la scuola dopo le classifiche L'articolo21 domenica 23 gennaio: maglie del Serale, un eliminato proviene da Gossip e Tv .