Antartide | Esa | “Iceberg gigante A-68A perde 152 mld tonnellate d’acqua dolce | rischi per habitat”

Ha rilasciato ben 152 miliardi di acqua dolce il gigantesco Iceberg chiamato A-68 staccatosi, a luglio del 2017, dalla piattaforma di ghiaccio Larsen-C dell'Antartide. A riferirlo è l'Agenzia Spaziale Europea. Grazie a cinque diverse missioni satellitari di cui molte dell'Esa, un team di scienziati – del Center for Polar Observation and Modeling nel Regno Unito e del British Antarctic Survey – hanno infatti potuto monitorare il cammino dell'Iceberg – uno dei più grandi mai prodottosi in Antartide – e seguire il suo cammino spinto dai venti e dalle correnti oceaniche. I ricercatori hanno potuto così seguire l'evoluzione del gigante di ghiaccio che si è via via suddiviso in diversi berg più 'piccoli'. Seguendolo con l'occhio dei satelliti, gli scienziati hanno potuto ...

