Antartide ci parla del suo primo singolo “La Chimica Naturale”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) I brani di Luca già strutturati e funzionanti nella sua pre-produzione in home studio (Ableton/Logic), incontrano perfettamente i gusti di Alessandro già dalascolto Fuori venerdì 14 gennaio “La”,d’esordio dipubblicato dall’etichetta Rivoluzione Dischi (distribuzione Artist First). Il brano racconta della voglia di scappare da un sistema che tende a stritolare i sogni di tutti;della voglia di stare con la persona che amiamo, di fughe al mare, della pace fatta in metropolitana e dell’amore in macchina d’estate, esplorando la sensazione di fuggire via da tutto per ritrovare la voglia di vivere senza schemi e senza paranoie in una città feroce e meravigliosa come Roma, che non ti dice dove svoltare: a Roma ti perdi se non sai chi sei. Il ...