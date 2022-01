Angelina Jolie era una matrigna "fantastica", rivela il figlio di Billy Bob Thornton (Di giovedì 20 gennaio 2022) Angelina Jolie era una matrigna fantastica secondo Harry James Thornton, il figlio di Billy Bob Thornton con cui l'attrice è stata sposata dal 2000 al 2003. Angelina Jolie era una matrigna fantastica secondo il figlio di Billy Bob Thornton: la star 46enne è stata sposata con l'attore statunitense, padre di Harry James Thornton, dal 2000 al 2003, ed è stata la matrigna dei suoi tre figli per l'intera durata della loro relazione. Harry, che ora ha 27 anni, ha recentemente parlato con E! News aprendosi a proposito degli anni passati come figliastro della star di Eternals, definendola una ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022)era unasecondo Harry James, ildiBobcon cui l'attrice è stata sposata dal 2000 al 2003.era unasecondo ildiBob: la star 46enne è stata sposata con l'attore statunitense, padre di Harry James, dal 2000 al 2003, ed è stata ladei suoi tre figli per l'intera durata della loro relazione. Harry, che ora ha 27 anni, ha recentemente parlato con E! News aprendosi a proposito degli anni passati come figliastro della star di Eternals, definendola una ...

Advertising

fateve_cura : RT @PresMoratti: Non disperatevi se la gente vi critica per il vostro aspetto fisico , non è mica colpa vostra se qui dentro son tutti Brad… - 3cinematographe : Il figlio di un celebre ex di Angelina Jolie ha rivelato che la sua ex matrigna ogni anno gli manda ancora regali p… - pacoxx122 : @RSaltato beh a napoli sono venuti apple , cisco, nokia sarebbe a dire angelina jolie , scarlett johansson, marg… - tioviejo : aprecio Angelina Jolie, pero aprecio Jacqueline Kennedy Onassis - ihellenz : In realtà anche a Angelina Jolie -