Anemia falciforme, in Italia la prima terapia per le crisi vaso-occlusive (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da oggi in Italia esiste una terapia rimborsabile per la prevenzione delle crisi vaso-occlusive, fenomeni gravi e imprevedibili che possono portare alla morte i pazienti affetti da Anemia falciforme, una rara malattia genetica del sangue. Il farmaco innovativo è il Crizanlizumab: Novartis ne ha reso nota l’approvazione e la rimborsabilità da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco. L’Anemia falciforme in Italia è considerata una patologia ematologica rara a causa della difficoltà di tracciamento e diagnosi: quelli registrati con un quadro clinico grave sono circa 2.500-2.800, sebbene secondo gli esperti esista un sommerso importante pari a circa il doppio dei pazienti. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da oggi inesiste unarimborsabile per la prevenzione delle, fenomeni gravi e imprevedibili che possono portare alla morte i pazienti affetti da, una rara malattia genetica del sangue. Il farmaco innovativo è il Crizanlizumab: Novartis ne ha reso nota l’approvazione e la rimborsabilità da parte dell’Agenziana del Farmaco. L’inè considerata una patologia ematologica rara a causa della difficoltà di tracciamento e diagnosi: quelli registrati con un quadro clinico grave sono circa 2.500-2.800, sebbene secondo gli esperti esista un sommerso importante pari a circa il doppio dei pazienti. L'articolo proviene da ...

