Andrey Rublev confessa: “Ero positivo al Covid-19 quando sono entrato in Australia: carica virale bassa” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Andrey Rublev si è qualificato al terzo turno degli Australian Open 2022, dove affronterà il croato Marin Cilic. Il tennista russo ha avuto la meglio sul nostro Gianluca Mager e sul lituano Ricard Berankis, non lasciando per strada set e mostrando un’ottima forma sul cemento outdoor di Melbourne. La testa di serie numero 5 del tabellone, che potrebbe involarsi verso un possibile quarto di finale contro il connazionale Daniil Medvedev, sta facendo parlare di sè per alcune dichiarazioni rilasciate al canale sportivo Sportsklub. Queste le affermazioni del 24enne nativo di Mosca: “quando sono andato in Australia ero ancora positivo al Covid-19, ma la carica virale nel mio corpo era molto bassa e non ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022)si è qualificato al terzo turno deglin Open 2022, dove affronterà il croato Marin Cilic. Il tennista russo ha avuto la meglio sul nostro Gianluca Mager e sul lituano Ricard Berankis, non lasciando per strada set e mostrando un’ottima forma sul cemento outdoor di Melbourne. La testa di serie numero 5 del tabellone, che potrebbe involarsi verso un possibile quarto di finale contro il connazionale Daniil Medvedev, sta facendo parlare di sè per alcune dichiarazioni rilasciate al canale sportivo Sportsklub. Queste le affermazioni del 24enne nativo di Mosca: “andato inero ancoraal-19, ma lanel mio corpo era moltoe non ...

