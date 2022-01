Andrea Lolli compagno Elisa Di Eusanio | la dolce dedica sorprende

Leggi su chenews

(Di giovedì 20 gennaio 2022)Diè anche lui un volto molto conosciuto dal piccolo schermo, sui social ha colpire è lache in poco tempo raccoglie tanti like. foto InstagramSi torna a parlare di una delle protagonista di DOC la serie tv di Rai Uno con Luca Argentero che questa sera torna in onda con una nuova puntata in prima serata che di certo non deluderà i telespettatori. Ma prima di vedere che cosa succede entriamo un momento nel suo privato e nello specifico nella lunga storia d’amore che da anni vive con il suo collega anche lui attore che il pubblico conosce davvero molto bene. Proprio nei mesi scorsi sulla sua pagina social, era stata proprio lei a celebrale il loro amore con una dolcissimache non ...