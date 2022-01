Anche la Soncini nel suo gigantesco ego pensa alla morte (senza essere Woody Allen) (Di giovedì 20 gennaio 2022) La prima volta in cui morì qualcuno di caro che non fosse un parente, avevo ventott’anni. Morì durante le vacanze di Natale, e quindi il funerale era il ritorno da Cortina di un po’ tutti quanti. Non vedevo il morto, che qualche anno prima aveva avuto un turno da grande amore nella mia rutilante vita sentimentale, da qualche anno, ma conoscevo i suoi amici, e sapevo quanti di quelli davanti alla chiesa di Trastevere lo conoscevano a malapena. C’era abbastanza neve? Noi adesso ripartiamo. Noi abbiamo preferito il caldo. Il funerale come riepilogo mondano m’indignò talmente tanto che non sono mai più andata a un funerale. Tuttavia, non servì a farmi prendere atto che succede: si muore. Pochi anni dopo, stavo intervistando un regista americano su una poltroncina della Rai, in attesa che lui entrasse in uno studio di registrazione. A me non era piaciuto il suo film, a lui ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 gennaio 2022) La prima volta in cui morì qualcuno di caro che non fosse un parente, avevo ventott’anni. Morì durante le vacanze di Natale, e quindi il funerale era il ritorno da Cortina di un po’ tutti quanti. Non vedevo il morto, che qualche anno prima aveva avuto un turno da grande amore nella mia rutilante vita sentimentale, da qualche anno, ma conoscevo i suoi amici, e sapevo quanti di quelli davantichiesa di Trastevere lo conoscevano a malapena. C’era abbastanza neve? Noi adesso ripartiamo. Noi abbiamo preferito il caldo. Il funerale come riepilogo mondano m’indignò talmente tanto che non sono mai più andata a un funerale. Tuttavia, non servì a farmi prendere atto che succede: si muore. Pochi anni dopo, stavo intervistando un regista americano su una poltroncina della Rai, in attesa che lui entrasse in uno studio di registrazione. A me non era piaciuto il suo film, a lui ...

Anche la Soncini nel suo gigantesco ego pensa alla morte (senza essere Woody Allen) Linkiesta.it

