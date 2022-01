Anche Berlusconi ha il suo piano B per il Quirinale

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e i partiti stanno trovando alternative a quei conti che non tornano. Nelle ultime settimane i vari leader, di centrodestra e di centrosinistra, si sono riuniti nel tentativo di trovare un nome comune da candidare – e votare – come nuovo Presidente della Repubblica. La quadratura del cerchio, però, sembra essere ancora lontana dall’essere disegnata. E ora, dopo averci creduto e sperato (con una serie infinita di telefonate) sembra che le speranze di chi voleva correre – più di tutti – verso il Colle si siano fermate. Ed è tempo di unper Silvio, le mosse alternative a se stesso dell’ex Cavaliere Dal centrosinistra allargato (Pd, LeU e MoVimento 5 Stelle) è arrivato un messaggio condiviso ...

è rimasto a Milano e il vertice è 'congelato'. Secondo fonti parlamentari FI l'ex ... "servirebbe " spiegaun questore " un decreto o un provvedimento del governo". C'è chi invoca una ...In effetti, l'ipotesial Quirinale è servitaalla sinistra più istituzionale, integrata, a chiedersi a che punto è, cos'è diventata dopo quasi dieci anni al governo e cosa voglia ...Dal centrosinistra allargato (Pd, LeU e MoVimento 5 Stelle) è arrivato un messaggio condiviso sull’unità d’intenti: i tre partiti, dunque, dovrebbero optare per un nome comune per il Quirinale. Mentre ...Un altro giorno è passato e alla fine l'unica novità, per il centrodestra alle prese con la sfida del Quirinale, è che il ...