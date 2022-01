Amici, l’ex ballerino Simone Baroni picchiato a Roma perché gay: “Accerchiato e preso a pugni in faccia, li ho denunciati” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Grazie veramente di cuore, sono migliaia i messaggi che mi arrivano, non riesco a rispondere ma è veramente bello sapere che ci siano tante belle persone”. A scrivere questo messaggio sui social è Simone Baroni, 27 anni, già protagonista di Amici 14 e ora coreografo. Il ragazzo è stato aggredito nella notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio in piazzale Appio, nel quartiere San Giovanni di Roma. “Ho subito un’aggressione omofoba senza alcuna ragione, ho i video e domani andrò a denunciare per raccogliere anche i filmati delle camere della zona”, ha scritto in una storia su Instagram mostrando anche le foto del labbro tumefatto. “Sono stato Accerchiato da 5/6 ragazzi mentre ero con il mio compagno. Abbiamo salutato due amiche e poi qualcuno ha urlato ‘Che ci parli a fa’, non lo vedi che è fr**io?’ e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Grazie veramente di cuore, sono migliaia i messaggi che mi arrivano, non riesco a rispondere ma è veramente bello sapere che ci siano tante belle persone”. A scrivere questo messaggio sui social è, 27 anni, già protagonista di14 e ora coreografo. Il ragazzo è stato aggredito nella notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio in piazzale Appio, nel quartiere San Giovanni di. “Ho subito un’aggressione omofoba senza alcuna ragione, ho i video e domani andrò a denunciare per raccogliere anche i filmati delle camere della zona”, ha scritto in una storia su Instagram mostrando anche le foto del labbro tumefatto. “Sono statoda 5/6 ragazzi mentre ero con il mio compagno. Abbiamo salutato due amiche e poi qualcuno ha urlato ‘Che ci parli a fa’, non lo vedi che è fr**io?’ e ...

