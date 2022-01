Amici 21, sfida tra Luigi e LDA: chi perde viene eliminato dalla scuola? (Di giovedì 20 gennaio 2022) Manca poco al tanto atteso Serale di Amici 21, l’ultimo step che decreterà il vincitore di quest’anno. Tra i papabili alla vittoria ci sono due giovani cantanti appartenenti alla “squadra” di Rudi Zerbi. Stiamo parlando di Luigi e LDA, i quali stanno spopolando anche sulle piattaforme musicali con i loro ultimi inediti. Nell’ultimo periodo i due sono stati messi spesso a confronto, cosa che avrebbe spinto Zerbi a proporre una sfida senza precedenti. Amici, ballerino aggredito e picchiato perché omosessuale La vicenda sta facendo il giro del web ed è scattata la denuncia nei confronti di cinque uomini Amici 21: Luigi vs LDA Non c’è dubbio che Luigi e LDA siano i ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 gennaio 2022) Manca poco al tanto atteso Serale di21, l’ultimo step che decreterà il vincitore di quest’anno. Tra i papabili alla vittoria ci sono due giovani cantanti appartenenti alla “squadra” di Rudi Zerbi. Stiamo parlando die LDA, i quali stanno spopolando anche sulle piattaforme musicali con i loro ultimi inediti. Nell’ultimo periodo i due sono stati messi spesso a confronto, cosa che avrebbe spinto Zerbi a proporre unasenza precedenti., ballerino aggredito e picchiato perché omosessuale La vicenda sta facendo il giro del web ed è scattata la denuncia nei confronti di cinque uomini21:vs LDA Non c’è dubbio chee LDA siano i ...

itzme_anto : RT @howudo1n_: la rovina di amici 21 categoria ballo sono: 1. la celentano per aver fatto uscire mattias e poi guido, 2. todaro perché ha… - user_lunatica2 : RT @howudo1n_: la rovina di amici 21 categoria ballo sono: 1. la celentano per aver fatto uscire mattias e poi guido, 2. todaro perché ha… - lasciamistare44 : @pensatore145 @amicii_news Non ho mai visto nella storia di amici che un allievo della scuola vada in sfida con un… - QuoddimaGaetana : @amicii_news Solo perché aveva detto un suo parere? In sfida.... Ammetto non ho visto la sfida, ma ho visto come è… - giugiuesangiu : RT @howudo1n_: la rovina di amici 21 categoria ballo sono: 1. la celentano per aver fatto uscire mattias e poi guido, 2. todaro perché ha… -