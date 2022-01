Amici 21 | insegnanti arrivano allo scontro | “Vorrei capire dove vuoi arrivare” – VIDEO

Leggi su inews24

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ad21 si arriva nuovamente. Sono due gliche non se le mandano a dire: tutti i dettagli. Non è la prima volta che duedi21. Questo accade quando si hanno modus pensandi diversi ma soprattutto metodi di insegnamento che non coincidono affatto. Parliamo di L'articolo proviene da Inews24.it.