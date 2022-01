Amici 21: Cristiano attacca il prof Raimondo Todaro. Ecco cos’ha detto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Cristiano La Bozzetta è uscito recentemente dal talent show Amici e sembra si stia divertendo un mondo. Sempre attivo sui social il ragazzo non si fa mancare niente tra improvvisazioni in video e commenti. Proprio uno di questi è finito nel mirino perché nasconde un’accusa – nemmeno troppo velata – al professore di danza Raimondo Todaro. Che cos’è successo? Raimondo Todaro e Alessandra Celentano non fanno altro che litigare. Il motivo del contendere principale è un allievo: Mattia Zenzola. La maestra lo vuole fuori dalla scuola, Todaro no. Lei ritiene che non sia capace come latinista, lui lo reputa bravissimo. Per difendere il suo allievo Todaro ha anche proposto alla produzione di fare la stessa cosa che ha fatto Rudy Zerbi con il ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 gennaio 2022)La Bozzetta è uscito recentemente dal talent showe sembra si stia divertendo un mondo. Sempre attivo sui social il ragazzo non si fa mancare niente tra improvvisazioni in video e commenti. Proprio uno di questi è finito nel mirino perché nasconde un’accusa – nemmeno troppo velata – alessore di danza. Che cos’è successo?e Alessandra Celentano non fanno altro che litigare. Il motivo del contendere principale è un allievo: Mattia Zenzola. La maestra lo vuole fuori dalla scuola,no. Lei ritiene che non sia capace come latinista, lui lo reputa bravissimo. Per difendere il suo allievoha anche proposto alla produzione di fare la stessa cosa che ha fatto Rudy Zerbi con il ...

Advertising

user_lunatica2 : RT @howudo1n_: la rovina di amici 21 categoria ballo sono: 1. la celentano per aver fatto uscire mattias e poi guido, 2. todaro perché ha… - tuttopuntotv : Amici 21: Cristiano attacca il prof Raimondo Todaro. Ecco cos’ha detto #amici21 #cristiano #todaro # mariadefilippi - HikariLuci : Io stimavo molto Todaro prima di Amici ma ora, alla luce anche dell’ultimo commento al post di Amici, devo dire che… - giugiuesangiu : RT @howudo1n_: la rovina di amici 21 categoria ballo sono: 1. la celentano per aver fatto uscire mattias e poi guido, 2. todaro perché ha… - simoncina__ : RT @howudo1n_: la rovina di amici 21 categoria ballo sono: 1. la celentano per aver fatto uscire mattias e poi guido, 2. todaro perché ha… -