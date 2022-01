Alvarez-Napoli, Ceijas: “Infiammerebbe il Maradona, è destinato all’Olimpo del calcio. Vi dico una cosa che non tutti sanno” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Napoli pensa a Alvarez, l’agente FIFA Pablo Ceijas ha parlato della trattativa riferendo anche alcune indiscrezioni. Julian Alvarez è l’obiettivo di calciomercato del Napoli per l’estate. A 21 anni l’attaccante argentino è uno dei migliori prospetti del calcio mondiale. Si parla con insistenza di un addio imminente di Alvarez che è entrato nel mirino dei top club europei. Eppure il Napoli ci ha visto lungo e si è posizionato in anticipo rispetto alle altre. Già da settimane in Argentina si scrive di un interesse del Napoli per Julian Alvarez, con il presidente De Laurentiis disposto a pagare la clausola rescissoria. Ai microfoni di radio Marte è intervenuto l’agente FIFA Pablo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilpensa a, l’agente FIFA Pabloha parlato della trattativa riferendo anche alcune indiscrezioni. Julianè l’obiettivo dimercato delper l’estate. A 21 anni l’attaccante argentino è uno dei migliori prospetti delmondiale. Si parla con insistenza di un addio imminente diche è entrato nel mirino dei top club europei. Eppure ilci ha visto lungo e si è posizionato in anticipo rispetto alle altre. Già da settimane in Argentina si scrive di un interesse delper Julian, con il presidente De Laurentiis disposto a pagare la clausola rescissoria. Ai microfoni di radio Marte è intervenuto l’agente FIFA Pablo ...

