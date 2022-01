Altro sfregio No vax alle vittime della pandemia di Nembro, le scritte al cimitero: «Il governo nazista vi vuole morti per Covid» (Di giovedì 20 gennaio 2022) La scorsa notte sono stati imbrattati con scritte e volantini No-vax i muri che delimitano il cimitero di Nembro, provincia di Bergamo, uno dei luoghi simbolo della prima ondata di pandemia di Coronavirus, che più di tutti ha pagato un prezzo carissimo in termini di vittime. Oltre alle solite scritte negazioniste, questa volta sono stati lasciati anche dei volantini con testi che evocano teorie contro il governo: «Il governo nazista con i suoi protocolli assassini ha voluto i nostri cari morti per C-19! Ora impone vax mortali. Bergamo vuole verità e giustizia per i morti. Libertà per i vivi». Questa una delle frasi sui volantini, accompagnate ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) La scorsa notte sono stati imbrattati cone volantini No-vax i muri che delimitano ildi, provincia di Bergamo, uno dei luoghi simboloprima ondata didi Coronavirus, che più di tutti ha pagato un prezzo carissimo in termini di. Oltresolitenegazioniste, questa volta sono stati lasciati anche dei volantini con testi che evocano teorie contro il: «Ilcon i suoi protocolli assassini ha voluto i nostri cariper C-19! Ora impone vax mortali. Bergamoverità e giustizia per i. Libertà per i vivi». Questa una delle frasi sui volantini, accompagnate ...

