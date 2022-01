All’Ariston capienza al 100% ma col Green pass: la stretta anti Covid per il festival di Sanremo (Di giovedì 20 gennaio 2022) La capienza al Teatro dell’Ariston per il festival di Sanremo sarà al 100 per cento, con regole diverse sul Green pass per pubblico e addetti ai lavori, mentre la nave da crociera Costa Toscana in rada Sanremo non sarà adibita ad albergo, ma solo a studio televisivo. Queste sono le principali novità e conferme emerse dall’ultima riunione del Comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuta questa mattina. Ad annunciare le nuove regole anti Covid è stato il sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri: «Sono stati chiariti i protocolli sanitari; la nave in rada a Sanremo non sarà un albergo. Non si farà ristorazione, ma sarà uno studio televisivo e secondo me sarà anche un’occasione importante per la città e per la ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) Laal Teatro dell’Ariston per ildisarà al 100 per cento, con regole diverse sulper pubblico e addetti ai lavori, mentre la nave da crociera Costa Toscana in radanon sarà adibita ad albergo, ma solo a studio televisivo. Queste sono le principali novità e conferme emerse dall’ultima riunione del Comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuta questa mattina. Ad annunciare le nuove regoleè stato il sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri: «Sono stati chiariti i protocolli sanitari; la nave in rada anon sarà un albergo. Non si farà ristorazione, ma sarà uno studio televisivo e secondo me sarà anche un’occasione importante per la città e per la ...

