Alimentari e farmacie senza Green pass: arriva il nuovo Dpcm (Di giovedì 20 gennaio 2022) Anche nelle attività essenziali controlli a campione. Per verificare che siano soddisfatte solo le esigenze primarie. Intanto l’Austria approva l’obbligo vaccinale contro il Covid: è il primo Paese europeo a farlo Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Anche nelle attività essenziali controlli a campione. Per verificare che siano soddisfatte solo le esigenze primarie. Intanto l’Austria approva l’obbligo vaccinale contro il Covid: è il primo Paese europeo a farlo

Advertising

webecodibergamo : Alimentari e farmacie senza Green pass: arriva il nuovo Dpcm - PaolettiLuciana : RT @messveneto: Green pass per i negozi, parrucchiere ed estetiste: oggi il Dpcm per alimentari, farmacie, edicole: In vigore la certificaz… - ManuelV06865581 : #ultimora #flash Alimentari e Farmacie senza pass, arriva il nuovo Dpcm - paolocosso : Alimentari e farmacie senza pass, arriva il nuovo Dpcm #buonasera #telcoblog #informati #tlc #sistemiufficio… - ivanretta72 : RT @ivanretta72: ???????? ora è ufficiale!.. stanno facendo apposta per vedere quanto siamo cretini! Leggete!!!!! Alimentari e farmacie senza p… -