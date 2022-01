Algeria fuori dalla Coppa d’Africa | il Milan sorride | ecco il motivo

(Di giovedì 20 gennaio 2022)eliminata. Ilpuòre per questa notizia in vista della gara di domenica contro la Juve Ismael Bennacer conclude la sua avventura in. L’chiude all’ultimo posto del girone con la sconfitta per 4-1 contro la Costa d’Avorio. A segno Franck Kessiè, che vola agli ottavi di finale. Il centrocampista torna così subito a disposizione di Stefano Pioli in vista del match trae Juventus. Non è prevista infatti nessuna quarantena per chi rientracompetizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

. Pioli può sorridere però, perché ora potrà riavere Bennacer. Il centrocampista, infatti, al suo rientro in Italia non sarà sottoposto alla quarantena dovuta a chi arriva dall'estero (...Costa d'Avorio -3 - 1: 22' Kessie (C), 39' Sangare (C), 54' Pepe (C), 73' Bendebka (A) Sierra Leone - Guinea Equatoriale 0 - 1 - 38' Ganet (G) CLASSIFICA Costa d'Avorio 7 (qualificata) ...Questo pomeriggio, tra poche ore, l'Algeria di Bennacer si giocherà il tutto per turno nell'ultima gara del girone di Coppa d'Africa ...Il primo ritorno a casa è quello di Adam Ounas: l'esterno del Napoli chiude tristemente la sua avventura in Coppa d'Africa senza nemmeno un minuto in campo e praticamente fuori ...