Alessia Marcuzzi vicina al ritorno in Mediaset? Dove potremmo rivedere l’amata conduttrice televisiva (Di giovedì 20 gennaio 2022) Alessia Marcuzzi intrattiene da molti anni il pubblico televisivo italiano con programmi di successo. Al timone, in passato, dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello, la conduttrice romana ha portato la sua ironia anche nello studio televisivo de Le Iene. Anche quando è lontana dalla ribalta, Alessia Marcuzzi coinvolge i suoi followers con post virali e foto roventi, postate sul suo account Instagram. La conduttrice televisiva ha deciso d’interrompere il rapporto professionale con Mediaset, dopo anni di collaborazione. Molti indiscrezioni la volevano vicina alla Rai, ma, adesso, un nuovo rumor ha preso piede con insistenza. Sembra che Alessia Marcuzzi sia pronta a tornare a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022)intrattiene da molti anni il pubblico televisivo italiano con programmi di successo. Al timone, in passato, dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello, laromana ha portato la sua ironia anche nello studio televisivo de Le Iene. Anche quando è lontana dalla ribalta,coinvolge i suoi followers con post virali e foto roventi, postate sul suo account Instagram. Laha deciso d’interrompere il rapporto professionale con, dopo anni di collaborazione. Molti indiscrezioni la volevanoalla Rai, ma, adesso, un nuovo rumor ha preso piede con insistenza. Sembra chesia pronta a tornare a ...

Advertising

RebsDiary : RT @divanomat: la mediaset che non può fare a meno di alessia marcuzzi d’altronde la capisco psb sarà tornato da lei strisciando - MondoTV241 : Alessia Marcuzzi vicina al ritorno in Mediaset, a lei la conduzione del prossimo GF Vip? #alessiamarcuzzi #leiene… - Gio55981465 : RT @fabiofabbretti: Altro che urgenza di libertà, Alessia Marcuzzi rientra di corsa a Mediaset. Ma veramente Pier Silvio si ‘umilia’ così?… - 361_magazine : Alessia Marcuzzi torna a Mediaset dopo l'addio: ecco in quale ruolo la vedremo dal prossimo 9 febbraio - davidemaggio : RT @Mattiabuonocore: Doveva essere libera, poi fare Sanremo, poi un reality su Prime Video, neanche 6 mesi e sta di nuovo a Mediaset. Che b… -