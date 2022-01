Alberto Boubakar Malanchino: chi è, età, Doc, Instagram, fidanzata, film, serie tv, biografia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Alberto Malanchino è uno dei protagonisti della serie tv Doc – Nelle tue mani, fiction di grande successo in onda su Rai1 con la seconda stagione, in cui interpreta il medico Gabriel Kidane. Scopriamo maggiori dettagli sull’attore, in merito alla sua vita privata e professionale. Alberto Malanchino: chi è, età, biografia Alberto Malanchino è nato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 gennaio 2022)è uno dei protagonisti dellatv Doc – Nelle tue mani, fiction di grande successo in onda su Rai1 con la seconda stagione, in cui interpreta il medico Gabriel Kidane. Scopriamo maggiori dettagli sull’attore, in merito alla sua vita privata e professionale.: chi è, età,è nato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Giornaleditalia : #AlbertoBoubakarMalachinosummertime Tutto sulla vita privata di Alberto Boubakar Malanchino, fidanzata, altezza ed… - nalimyredqueen : RT @_LadyErika_: No vabbè le tonnellate di Nic Mopà, Matteo Oscar Giuggioli, Alberto Boubakar e Fè Cesari ma il pavimento regge ancora? htt… - maimezzagioia : RT @_LadyErika_: No vabbè le tonnellate di Nic Mopà, Matteo Oscar Giuggioli, Alberto Boubakar e Fè Cesari ma il pavimento regge ancora? htt… - _LadyErika_ : No vabbè le tonnellate di Nic Mopà, Matteo Oscar Giuggioli, Alberto Boubakar e Fè Cesari ma il pavimento regge anco… - elisicci : @giulstoms C'è anche Alberto Boubakar Malanchino di Doc -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Boubakar Alberto Boubakar Malanchino: chi è, età, Doc, Instagram, fidanzata, film, serie tv, biografia Teleclubitalia A che ora inizia Doc nelle tue mani 2? Anticipazioni e trama episodi, cast, programmazione delle puntate, repliche e streaming Tutto pronto per la seconda e imperdibile puntata della nuova stagione di Doc nelle tue mani, la serie di successo di Rai 1 con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, che a causa di un colp ...

Chi è Alberto Malanchino: "Doc nelle tue mani", serie tv, Burkina Faso, vita privata Registrato all'anagrafe come Alberto Boubakar Malanchino, il giovane ha un padre Italiano e una mamma originaria del Burkina Faso. L'attore, che ha vissuto per tre anni anche in Burkina Faso, è poi to ...

Tutto pronto per la seconda e imperdibile puntata della nuova stagione di Doc nelle tue mani, la serie di successo di Rai 1 con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, che a causa di un colp ...Registrato all'anagrafe come Alberto Boubakar Malanchino, il giovane ha un padre Italiano e una mamma originaria del Burkina Faso. L'attore, che ha vissuto per tre anni anche in Burkina Faso, è poi to ...