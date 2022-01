Al Bano non pubblica le foto dei nipoti: il motivo del riserbo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ha avuto una lunga e brillante carriera, una vita con alti e bassi e una famiglia numerosa: accanto ai suoi figli, ora Al Bano ha anche tanti nipoti che riempiono le sue giornate. Il cantante di Cellino San Marco è infatti diventato nonno per la terza volta pochi mesi fa. A fargli vivere questa nuova esperienza è stata la terzogenita Cristel che ha appena dato alla luce, a settembre, Rio Inés. La donna, sposata con Davor Luksic, era alla sua terza gravidanza dopo quelle di Kai e Cassia Ylenia. Nonostante Al Bano sia un nonno orgoglioso, colmo di gioia e sempre pronto a stringere tra le braccia i nuovi arrivati in casa Carrisi, in rete non ci sono sue foto in compagnia dei nipoti. Al Bano, la decisione di non pubblicare le foto Il cantante pugliese non ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ha avuto una lunga e brillante carriera, una vita con alti e bassi e una famiglia numerosa: accanto ai suoi figli, ora Alha anche tantiche riempiono le sue giornate. Il cantante di Cellino San Marco è infatti diventato nonno per la terza volta pochi mesi fa. A fargli vivere questa nuova esperienza è stata la terzogenita Cristel che ha appena dato alla luce, a settembre, Rio Inés. La donna, sposata con Davor Luksic, era alla sua terza gravidanza dopo quelle di Kai e Cassia Ylenia. Nonostante Alsia un nonno orgoglioso, colmo di gioia e sempre pronto a stringere tra le braccia i nuovi arrivati in casa Carrisi, in rete non ci sono suein compagnia dei. Al, la decisione di nonre leIl cantante pugliese non ...

